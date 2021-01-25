شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يجرى مسحة كورونا اليوم وعبد الحميد بسيونى يدرس البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل باستاد كلية الشرطة بالعباسية فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويعكف عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات البنك الاهلى تمهيداً لتحقيق الفوز الثالث لفريقه فى الدوري بعد الفوز على الانتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويبحث عبد الحميد بسيونى خطة تعديل موقف الطلائع فى جدول الدوري بعد تلقى الفريق سلسلة من الهزائم منذ انطلاق مسابقة الدوري بعد سلسلة الإصابات بفيروس كورونا التى ضربت لاعبيه وتسببت فى غيابهم عن بعض المباريات مما تسبب فى تراجع النتائج.

وحقق طلائع الجيش فوزه الأول فى الموسم الحالى من الدورى المصرى الممتاز بالفوز على ضيفه وادى دجلة بهدف فى ملعب جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة السابعة للمسابقة عن طريق أحمد سمير والذى رفع رصيده من الأهداف للهدف الرابع فى جدول ترتيب هدافين الدورى.

فى سياق آخر، أعرب عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، عن أمنيته في الاستمرار في تقديم مستوى طيب، بعدما بدأ الموسم بشكل جيد، ويشعر بأنه يستعيد مستواه، مؤكدا أن هذا هو الموسم الأهم فى حياته.

وقال جمال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، إن طلائع الجيش كان قريبا من التتويج بلقب كأس مصر في نسخته الأخيرة قبل أن يخسر بركلات الترجيح من الأهلي.

وأضاف، لدينا لاعبون مميزون ولدينا فريق يضم قائمة من أفضل قوائم الأندية في الموسم الحالي، وقد نكون من أفضل 4 قوائم في الدوري".

شدد على أنه يتمنى تحقيق كل أحلامه خلال تواجده في الملاعب، ومنها العودة للأهلي مجددا بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش.