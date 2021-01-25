شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف: كنت بسمع تعليقات ميمي الشربيني علشان مقولهاش ولعبت للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الكاشف، المعلق الرياضى، أنه دخل مجال التعليق الرياضى بطريق الصدفة ولم يخطط له، وسعيد جدا بقيام بعض الجماهير بتقليدى؛ لأنه كرم من ربنا.

وقال الكاشف، المعلق الرياضى خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "بدأت التعليق في عام عام 2005، ولم أتخيل أننى سأكون معلق رياضى، وجاء بالصدفة معايا، وبدأيتى الناس قالت عليا أنى بقلد ميمى الشربينى، فرجعت اشتغل على نفسى تانى".

وأضاف: لما بدأت تعليق كنت بجيب شرايط "ميمي الشربيني"، واسمعها علشان ماقولش أي جملة بيقولها خلال تعليقه على المباريات.

وتابع: "كنت لاعب في المنيا، ولعبت أمام الزمالك تحت أنظار الأهلى وخسرنا من الزمالك، بهدف من ركلة جزاء في نهاية المباراة، وجالى إبراهيم عبد الصمد مدرب الأهلى قالى لو عاوز تلعب في الأهلى تعالى".

واستطرد: "فشلت في التعامل مع الانتقادات، وتوصلت إلى أنى أركز فقط في عملى لكى أطور من نفسى، وبكون سعيد جدا لما بشوف الناس بتقلدنى؛ لأنه كرم من ربنا وده حب بشكر ربنا عليه".

وقال أيمن الكاشف: "الحكم الدولى محمد عادل شبهى جدا وبقول دا قرينى، ولما بعلق على مباراة هو بيحكمها بكون مضايق لما يغلط؛ لأن الناس هتقابلنى وهتنتقدنى على أساس أنى الحكم، وقبلته كذا مرة في احتفالات التكريم".

وأضاف: الانتماء لا يتدخل في تعليقى، وأنا بقوم بوصف ما يحدث أمامى وليست له علاقة بالانتماء، وبقدم نفس الدور التعليقى للأهلى والزمالك بنفس القدر؛ لأنى أثناء المباراة لا أشجع أحد لأنه ده شغلى، والفيصل أننا نرى نفس المباراة فكيف ألمع فريق لا يقدم مستوى كبيرا".

وتابع: "خضعت اختبارات في النادى الأهلي، وكانت استمارة التقديم بجنيه واحد، والكلل كان بيجرى ورا الكرة، فوقفت في نص الملعب وجاتلى كورة حجزت عليها ورجعتها للجول، فالمدرب إبراهيم عبد الصمد جالى وقالى أنت منين، قلتله أنا اللى كنت بلعب مع المنيا وحضرتك قلتلى تعالى الأهلى، راح قالى خلاص أنت معانا، وقعدت سنتين، ولكن لم أكمل؛ بسبب الإصابات الكثيرة التي تعرضت لها، فعلمت أنى ماليش نصيب وبطلت، والإصابات حرمتنى من استكمال مسيرتى الكروية في الأهلى".