شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يكثف جهوده للتعاقد مع حارس مرمى قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف لجنة التعاقدات بنادى الانتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة وحمادة صدقى المدير الفنى للفريق جهودها للبحث عن حارس مرمى مميز للتعاقد معه قبل غلق باب القيد الشتوى لاسيما بعد الأداء المتراجع الذى ظهر عليه حراس مرمى الفريق منذ رحيل عامر عامر حارس الإنتاج السابق لصفوف سيراميكا فى الميركاتو الصيفى الأخير.

ويجد الانتاج الحربى صعوبة فى التعاقد مع حارس مرمى مميز بالدوري الممتاز فى ظل تمسك كل الاندية بحراسها وعدم رغبتهم فى التفريط بأى حارس وسط الموسم .

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الفريق بثلاثة أهداف دون رد.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى والمقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.