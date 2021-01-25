شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: الأهلي يستطيع تخطي الدحيل والبايرن في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد محمد زيدان، نجم المنتخب الوطني ودورتموند الألماني سابقا، أن فريق الأهلي يستطيع تخطي الدحيل القطري وبايرن ميونخ الألماني، في مونديال الأندية الذي يقام في قطر الفترة بين 4 – 11 فبراير المقبل.

وقال زيدان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "الدحيل فريق قوي بالطبع، لكن الأهلي يستطيع تجاوزه، ورغم أن بايرن ميونخ يعتبر أقوى فرق هجوميا في الفترة الأخيرة، لكن الأهلي لديه من الإمكانيات ما يؤهله لتجاوزه".

وتابع: "الخطأ ممنوع على لاعبي الأهلي في مباريات المونديال، يجب أن يثق اللاعبون في قدراتهم، والجمهور المصري في قطر سيكون أكبر داعم للفريق".

واعتبر زيدان أن صلاح حطم كل الأرقام القياسية في ليفربول في السنوات الثلاثية الأخيرة.

ويرى نجم المنتخب السابق أن المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم ستكون قاصرة على الأهلي والزمالك، موضحا أن بيراميدز لم يعد منافسا على اللقب قياسا على بدايته الصعبة في المسابقة.

محمد زيدان هو أحد لاعبي الجيل الذهبي لمنتخب مصر، جيل الكابتن حسن شحاتة، وهو أحد المصريين الذين احترفوا في أوروبا ولعبوا للعديد من الأندية الكبيرة هُناك، وكان زيدان من أبرز المواهب المصرية في مركز المهاجم قبل اعتزاله الساحرة المستديرة.

لعب زيدان لأندية ألمانية عديدة، منها: فيردر بريمن، وماينز وهامبورج، وبوروسيا دورتموند، ونجح فى الحصول على بطولة البوندسليجا (الدوري الألماني) مع بروسيا دورتموند في موسم 2010–2011 كما حصد كأس الدوري الألماني عام 2006.

لعب زيدان للمنتخب المصري 44 مباراة سجل خلالها 13 هدفا، ونجح محمد زيدان في تحقيق بطولة كأس أمم أفريقيا برفقة منتخب مصر مرتين عامي 2008 و2010، حيث كان أحد أهم لاعبي الفراعنة في البطولة القارية.

وفي كأس القارات عام 2009، قدم زيدان أداءً فنيا عظيما، وسجل هدفين في مرمى البرازيل من أصل 3 للفراعنة .

حصل محمد زيدان على لقب هداف دوري السوبر الدنماركي: (2003–2004) مع نادي ميدتييلاند.

كما حصل على لقب أفضل لاعب في دوري السوبر الدنماركي: (2003–2004)، (2004–2005) مع نادي ميدتييلاند، واختير في الـ11 لاعبا لفريق كأس الأمم الأفريقية 2010.

واعتزل محمد زيدان كرة القدم موسم 2015/2016، عندما كان لاعبًا في صفوف الإنتاج الحربي، بعد تجربة قصيرة مع بني ياس الإماراتي.