شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس إنشاء أكاديميات فى غانا والسودان ونيجيريا لاكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي إنشاء أكاديمية للنادى فى غانا ونيجيريا والسودان بناءً على التصوّر الذى قدمه عبد المنعم شطة نجم الأهلي الأسبق ومدير أكاديمية النادي.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن لجنة التخطيط للكرة بالنادى، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف، تدرس الطلب الذى تقدم به شطة مؤخراً ويتضمن تصوّرا كاملا لإنشاء أكاديمية للأهلي فى عدة دول أفريقية، منها غانا والسودان ونيجيريا، بهدف اكتشاف مواهب كروية صاعدة يستفيد منها النادى ويضمها للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن تصوّر شطة تضمن تقريرا شاملا عن الأكاديمية وتكاليفها وإمكانية الاستفادة منها فى عدة دول أفريقية على أن تكون البداية من غانا ونيجيريا والسودان ثم يتم التوسّع في هذه الفكرة.