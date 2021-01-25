شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس إنشاء أكاديميات فى غانا والسودان ونيجيريا لاكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي إنشاء أكاديمية للنادى فى غانا ونيجيريا والسودان بناءً على التصوّر الذى قدمه عبد المنعم شطة نجم الأهلي الأسبق ومدير أكاديمية النادي.
وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن لجنة التخطيط للكرة بالنادى، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف، تدرس الطلب الذى تقدم به شطة مؤخراً ويتضمن تصوّرا كاملا لإنشاء أكاديمية للأهلي فى عدة دول أفريقية، منها غانا والسودان ونيجيريا، بهدف اكتشاف مواهب كروية صاعدة يستفيد منها النادى ويضمها للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المصدر أن تصوّر شطة تضمن تقريرا شاملا عن الأكاديمية وتكاليفها وإمكانية الاستفادة منها فى عدة دول أفريقية على أن تكون البداية من غانا ونيجيريا والسودان ثم يتم التوسّع في هذه الفكرة.
من ناحية أخرى، استقر مسئولو الأهلي على تأجيل احتفالية مرور 20 عاما على التتويج بلقب نادي القرن الأفريقى إلى ما بعد العودة من قطر عقب المشاركة فى كأس العالم للأندية، وكذلك لحين اتضاح الرؤية بشأن مصير مواعيد مباراتي المارد الأحمر بالسوبر المصري ضد طلائع الجيش والسوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي، فى ظل رغبة الإدارة الحمراء فى إقامة احتفالية كبرى تشمل الاحتفال بمرور 20 عاما على تتويجه بنادي القرن وكذلك تتويجه بجائزة "جلوب سكور" كأفضل نادٍ فى أفريقيا والشرق الأوسط.
وكشف مصدر داخل الأهلي أن إدارة الأهلي أرجأت تنظيم الاحتفالية لانشغال الفريق الكروي بالمشاركة فى مونديال الأندية، بخلاف عدم تحديد موعد محدد لمباراتي السوبر المصري والأفريقي، ولرغبتها فى أن تشمل الاحتفالية التتويج بأكبر عدد من الألقاب فى موسم واحد، بعد حصد الثلاثية التاريخية فى الموسم الماضي، ويأمل فى حصد السوبر المصري والأفريقي.
وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تنتظر ما يقدمه الفريق الأحمر بكأس العالم للأندية، بحيث تشمل الاحتفالية الاحتفال بالإنجازات المتتالية التي حققها الأهلي بدءا من الثلاثية التاريخية وجائزة "جلوب سوكر" ونتائج مونديال الأندية حال المنافسة على مراكز متقدمة، وأخيرا نتائج مباراتي السوبر المصرى والأفريقى حال تتويج الأهلي بهما.