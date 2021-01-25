اخبار الرياضه

4 متشابهات بين الأهلي والزمالك فى التعادلات بالدوري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 متشابهات بين الأهلي والزمالك فى التعادلات بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدورى بعد مرور 9 جولات حتى الآن، برصيد 20 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثانى، وذلك بعد تعثر الزمالك أمام أسوان فى مباراة الجولة التاسعة، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، ليعتلى الأهلى القمة بفارق الأهداف، وتتبقى المواجهة بين القطبين والتى تم تأجيلها.

ونجح الأهلى والزمالك فى تحقيق 5 انتصارات حتى الآن، وسقطا فى فخ التعادل مرتين، ليتعادلا فى كل شيء، إلا أن الأهلى يتفوق بفارق الأهداف المسجلة لصالحه، حيث سجل 19 هدفا حتى الآن، مقابل 12 فقط للزمالك.

c54ff56781.jpg

وفاز الأهلى على كل من مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد وسيراميكا والإنتاج وأخيرا المقاولون، وتعادل مع وادى دجلة والبنك الأهلى، بينما فاز الزمالك على المقاولون وسموحة وإنبى والمصرى وطلائع الجيش وتعادل مع بيراميدز وأسوان.

76e881aaac.jpg

وهناك 4 متشابهات بين الأهلى والزمالك في مباريات التعادل نستعرضها في السطور التالية:

المدرب الأجنبي

تشابه تعادل الأهلى والزمالك الأول لهما فى الدورى أمام أندية يقودها أجانب، حيث سقط الأهلي في فخ التعادل السلبى أمام وادي دجلة بقيادة اليونانى بابافاسيليو، بينما تعادل الزمالك مع بيراميدز 1/ 1 بقيادة الأرجنتينى أروابارينا.

 

b8ae37ef1d.jpg
أبناء الأهلى

تعادل الأهلى والزمالك الثانى جاء أمام أحد أبناء الأهلى السابقين، حيث تعادل الأهلى مع البنك الأهلى الذى يقوده محمد يوسف، بينما تعادل الزمالك مع أسوان بقيادة علاء عبد العال.

55f889bee4.jpg

أبناء الصعيد

نجح ممثلا الصعيد فى إلحاق التعادل الثانى بالأهلى والزمالك بمسابقة الدورى، حيث سقط حامل اللقب أمام البنك الأهلي -الوافد الجديد- بينما تعادل الوصيف أمام أسوان.

42309b5904.jpg

التعادل السلبي

كان تعادل الأهلى والزمالك للمرة الثانية فى مسابقة الدورى سلبيا أمام البنك الأهلى وأسوان.

949b9c0578.jpg

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا