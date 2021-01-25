شكرا لقرائتكم خبر عن 4 متشابهات بين الأهلي والزمالك فى التعادلات بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدورى بعد مرور 9 جولات حتى الآن، برصيد 20 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثانى، وذلك بعد تعثر الزمالك أمام أسوان فى مباراة الجولة التاسعة، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، ليعتلى الأهلى القمة بفارق الأهداف، وتتبقى المواجهة بين القطبين والتى تم تأجيلها.

ونجح الأهلى والزمالك فى تحقيق 5 انتصارات حتى الآن، وسقطا فى فخ التعادل مرتين، ليتعادلا فى كل شيء، إلا أن الأهلى يتفوق بفارق الأهداف المسجلة لصالحه، حيث سجل 19 هدفا حتى الآن، مقابل 12 فقط للزمالك.

وفاز الأهلى على كل من مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد وسيراميكا والإنتاج وأخيرا المقاولون، وتعادل مع وادى دجلة والبنك الأهلى، بينما فاز الزمالك على المقاولون وسموحة وإنبى والمصرى وطلائع الجيش وتعادل مع بيراميدز وأسوان.

وهناك 4 متشابهات بين الأهلى والزمالك في مباريات التعادل نستعرضها في السطور التالية:

المدرب الأجنبي

تشابه تعادل الأهلى والزمالك الأول لهما فى الدورى أمام أندية يقودها أجانب، حيث سقط الأهلي في فخ التعادل السلبى أمام وادي دجلة بقيادة اليونانى بابافاسيليو، بينما تعادل الزمالك مع بيراميدز 1/ 1 بقيادة الأرجنتينى أروابارينا.

أبناء الأهلى

تعادل الأهلى والزمالك الثانى جاء أمام أحد أبناء الأهلى السابقين، حيث تعادل الأهلى مع البنك الأهلى الذى يقوده محمد يوسف، بينما تعادل الزمالك مع أسوان بقيادة علاء عبد العال.

أبناء الصعيد

نجح ممثلا الصعيد فى إلحاق التعادل الثانى بالأهلى والزمالك بمسابقة الدورى، حيث سقط حامل اللقب أمام البنك الأهلي -الوافد الجديد- بينما تعادل الوصيف أمام أسوان.

التعادل السلبي

كان تعادل الأهلى والزمالك للمرة الثانية فى مسابقة الدورى سلبيا أمام البنك الأهلى وأسوان.