وكيل كارتيرون يتحدث عن أسباب رحيل المدرب الفرنسي عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث حازم فتوح، وكيل باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، عن كواليس رحيل المدرب الفرنسي عن القلعة البيضاء إلى التعاون السعودي قبل عدة شهور.

وقال فتوح في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" كارتيرون كان يفكر في ترك نادي الزمالك قبل الإعلان عن قراره بـ 17 يومًا".

وأضاف:" المستحقات المتأخرة كانت أحد أهم الأسباب وراء رحيل كارتيرون عن الزمالك، بعد الحديث لعدة مرات مع إدارة النادي".

وأوضح، أنه المدرب كان له مستحقات مالية متأخرة بعد السوبر الإفريقي أمام الترجي، مشيرًا إلى أنه كان حريص دائما على مصلحة اللاعبين.

وتابع:" لا أعتبر رحيل كارتيرون عن الزمالك خيانة كما ردد البعض بعد ذلك، طلب من أمير مرتضى وضع حدًا للمشاكل الخاصة بعقود اللاعبين وإلا سيرحل واتخذ قرار الرحيل بعد مباراة الأهلي".

وأشار إلى أن كارتيرون أرسل استقالته لأمير مرتضى منصور في الثانية فجرا عبر واتساب ولم يكن لديه عرض وقتها، وقام بدفع 48 ألف دولار من حسابه الشخصي لنادي الزمالك كشرط جزائي ليتمكن من الرحيل.

وأتم :" كارتيرون كان له مستحقات متأخرة في الزمالك لمدة شهر ونصف بقيمة 86 ألف دولار، ولم يكن هناك مفاوضات مع التعاون قبل تقديم الاستقالة".