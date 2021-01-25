ليفربول يفشل في إنهاء عقدة عمرها قرن في كأس الاتحاد الإنجليزي

خطف مانشستر يونايتد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه المثير على ليفربول 3-2 في قمة مباريات الدور الرابع، على ملعب أولد ترافورد.

وكان يحلم ليفربول بتحقيق الفوز على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في قمة لقاءات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، من أجل فك عقدة عمرها قرن من الزمن.

وفشل ليفربول في فك عقدة استمرت 100 عام في البطولة، وتتمثل في عدم تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد بملعبه “أولد ترافورد”.

وجاءت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد مثيرة، حيث شهدت تقدم ليفربول في النتيجة عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 18.

لكن “ماسون جرينوود” منح التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 26 بعد تمريرة رائعة من ماركوس راشفورد، الذي سجل الهدف الثاني للشياطين الحمر بالدقيقة 48.

ورغم تسجيل صلاح لثنائية في المباراة، ومنحه التعادل لليفربول في الدقيقة 58، لكن النجم البرتغالي برونو فرنانديز استطاع خطف بطاقة التأهل بهدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 78.

ويمثل مانشستر يونايتد بذلك، عقدة بالنسبة لليفربول في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على مدار المباريات التي جمعتهما خارج معقل الريدز ملعب آنفيلد في آخر 100 سنة.

حيث جاء آخر فوز لليفربول خارج آنفيلد على مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد في 12 يناير عام 1921، بنتيجة (2-1).

وتواجه الفريقان بعدها في كأس الاتحاد الإنجليزي خارج ملعب آنفيلد في 10 مباريات، فاز مانشستر يونايتد 8 مرات وتعادلا مرتين، ولم يحقق ليفربول أي فوز.

وسجل مانشستر يونايتد في تلك المواجهات 19 هدفًا مقابل 9 أهداف فقط لليفربول.

ويعاني ليفربول في الوقت الحالي من سوء النتائج، حيث فشل الريدز في تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، مكتفيًا بهدف وحيد ونقطة واحدة.

ويحل ليفربول حاليًا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 6 نقاط عن المتصدر، مانشستر يونايتد.