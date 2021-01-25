شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مصر أصبحت محط اهتمام وانظار العالم بعد نجاحها في تنظيم مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم القيادة السياسية المتواصل لابطال منتخب مصر لكرة اليد، وذلك بعد الأداء البطولي في الملحمة الكروية في مباراة اليوم أمام منتخب سلوفينيا، لافتا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتهنئته اليوم بعد صعود منتخب مصر لكرة اليد لدور الثمانية.

وأضاف «صبحي» أن مصر نجحت على مستوى تنظيم البطولة، مشيراً إلى أن مصر أصبحت محط اهتمام وانظار العالم في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة اليد تأهل إلى دور الثمانية بعد التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25-25، بمونديال العالم لكرة اليد، بعد تقديم أداء رائع بالمباراة، والعودة بعد التأخر بأربعة أهداف في الشوط الأول بالتعادل بالمباراة والتأهل بسبع نقاط لدور الثمانية.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة العالم لكرة اليد 2021 بمشاركة 32 منتخباً، وذلك في الفترة من ١٣-٣١ يناير الجاري.