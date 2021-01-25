شكرا لقرائتكم خبر عن «باروندو»: سنفوز علي الدنمارك وفخور بتدريب هذا الجيل لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب روبرتو جارسيا باروندو عن فخره بأداء اللاعبين والروح التي حولت الخسارة الكبيرة أمام سلوفينيا إلى تعادل في أخر ثواني المباراة والتأهل لربع النهائي، مؤكدا أن تأهل مصر إلى ربع النهائي ووجودها ضمن أفضل 8 منتخبات أمر كبير، أن يكون فريق إفريقي بجوار كبار أوروبا.

وقال باروندو في المؤتمر الصحفي: «ماذا يمكنني أن أقول؟ فقط سعيد جدا وأبارك للاعبين كانت مباراة صعبة للغاية لكني فخور بتحويل النتيجة، وتأهلنا لربع النهائي وهذه أمر كبير جدا، أذكر الناس أن سلوفينيا هي رابع بطل أوروبا في نسختها الأخيرة ومن الفخر أن نصل لهذا المستوى من التنافس، مصر ضمن أفضل 8 في العالم وهذا أمر رائع».

وتابع باروندو: «روح اللاعبين كانت كبيرة ونجحنا في تحقيق الفوز، وأؤكد ما قلته قبل اللقاء، أيا كانت النتيجة فالفريق قدم بطولة كبيرة أمام فرق صعبة، ونحن لا نلعب في دوري أبطال أوروبا ليعتاد اللاعبون على ذلك الضغط والمستوى».

واختتم تصريحاته بالحديث عن المنافس المقبل: «سنفعل ما نفعله في كل مباراة وندرس الفريق، ندخل كل مباراة من أجل الفوز، انتظر من الفريق التركيز وتقديم مستوى جيد».