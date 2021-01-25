شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلوفينيا: إصابة 8 لاعبين بمرض في المعدة سبب الإخفاق أمام مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ليوبومير فرانجيس المدير الفني لمنتخب سلوفينيا: «لعبنا بشكل جيد جدا في المباراة أمام مصر لكن بعض الأخطاء في الشوط الثاني كلفتنا النتيجة في النهاية».

وتابع «واجهنا مشكلة تعرض عدد من اللاعبين لمشاكل في المعدة، وصلوا إلى 8 تقريبا لكن 2 منهم لم يتمكنا من الحضور للمباراة، كل ذلك لهتأثير بالتأكيد».

واختتم تصريحاته «راض تمام عن أداء اليوم وروح اللاعبين للعب حتى الثانية الأخيرة من أجل التعادل رغم انتهاء حظوظ الفريق، أما بشكلعام فأعتقد أنه كان يمكننا تحقيق ما هو أفضل من ذلك».