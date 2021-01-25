شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوي: «باروندو» كلمة السر في تأهل المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب عن سعادته الشديدة بتأهل المنتخب الوطني إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل معسلوفينيا قائلا: «فخور جدا بما حققناه وما أداه اللاعبون اليوم، بشكل شخصي مريت بلحظات صعبة جدا من أجل تحقيق حلمي والتواجدفي تلك اللحظة».

وأوضح نجم المنتخب الوطني: «كانت لدي ثقة كبيرة في اللاعبين وباروندو، أشكر المدير الفني على ثقته في ضمي رغم عدم لعبي لناد فيالفترة الأخيرة».

وأتم تصريحاته «أشكر جميع اللاعبين ليس فقط من لعب أو من يتواجد في القائمة لكن الـ 25 المتواجدين منذ البداية للجميع دور في تحقيقذلك الإنجاز».