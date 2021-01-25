شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا يفوز على البرتغال ويضمن الصعود لدور الثمانية ببطولة العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضمن المنتخب الفرنسي التأهل للدور الربع النهائي ببطولة العالم لليد، المقامة حاليا بمصر.

وحقق منتخب الديوك الفرنسية، فوزا كبيرا ومستحقا، على نظيره البرتغالي 32-23 في المباراة التي اقيمت بينهما الليلة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الرئيسي، ليصل إلى إلى النقطة العاشرة .

استطاعت خبرات منتخب الديوك ان تحسم نتيجة اللقاء لصالحها، بفارق 9نقاط عن المنافس البرتغالي.

أنهى المنتخب الفرنسي الشوط الاول بتفوقه على نظيره البر تغال 16-12 في المباراة التي اقيمت بينهما الليلة،بصالة د.حسن مصطفى بمدينة 6 اكتوبر في اطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، بالدور الرئيسي لمونديال بطولة العالم لكرة اليد.

وشهد الشوط، منافية وندية ،قوية، لكن استطاع لاعبو منتخب الديوك ان يسيطروا على منطقة المناورات بوسط الملعب، ونجحت مهارات الفريدو الطائر الفرنسي، وجيجو هداف الديوك، على دائرة المنتخب البرتغالي في حسم نتيجة الشوط الاول بفارق 4اهداف.

تسيد لاعبو المنتخب الفرنسي معظم فترات الشوط الثاني، وسط انهيار تام ،للاعبي المنتخب البرتغالي، ليتسع الفارق في الاهداف، إلى 10اهداف حتى منتصف الشوط، ثم يحاول لاعبو البرتغال عن طريق جوميز ومارتينز، استعادة الثقة ليتقلص الفارق مرة أخرى إلى 6اهداف حتى الدقيقة 40ليعاود لاعبو منتخب البرتغال التراجع والصيام عن التهديف لمدة 8دقائق كاملة، ويتسع الفارق مرةاخرى لينتهي اللقاء بفوز الديوك الفرنسية32-23