شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» نجم البرتغال أفضل لاعب في مباراة فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل اللاعب أندريه جوميز، نجم هجوم منتخب البرتغال على لقب أفضل لاعب في مباراة فرنسا والبرتغال التي أقيمت الليلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة للدور الرئيسي، لمونديال بطولة العالم لكرة اليد 27.

وعلى الرغم من هزيمة منتخب البرتغال، بفارق 9 أهداف، من الديوك الفرنسية، إلا ان اللجنة الفنية للمباراة منحت اللقب للاعب اندريه جوميز، نجم المنتخب الخاسر، لظهوره بأداء متميز، ومهاراته التي كانت لها دور كبير في إحراز أكثر من خمسة اهداف، ومساعدة زملائه في إحراز الاهداف على الدائرة ومن خارجها.

وكان منتخب الديوك الفرنسية ،حقق فوزا كبيرا ومستحقا، على نظيره البرتغالي 32-23 في المباراة التي اقيمت بينهما الليلة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الرئيسي، ليصل إلى الى النقطة العاشرة .