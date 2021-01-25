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جهاز منتخب اليد: جاهزون للدنمارك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخب مصر لكرة اليد، نظيره الدنماركي، في السادسة والنصف مساء الأربعاء المقبل ببطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.

واكد الجهاز الفني للمنتخب انه جاهز لمواجهة بطل العالم كان منتخب مصر قد تأهل من الدور التمهيدي وفي رصيده نقطتين من الفوز على مقدونيا الشمالية والخسارة أمام السويد، بينما في الدور الرئيسي حقق الفراعنة 5 نقاط بالفوز على الاتحاد الروسي وبيلاروسيا وأخيرا التعادل ضد سلوفينيا.

وتستضيف مصر النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تمت زيادة عدد المنتخبات، حيث كان يشارك بالبطولة 24 منتخبا فقط على مدى السنوات الماضية.

وتقام البطولة على 4 صالات هي الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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