شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: الأندية لم تستفد من الفار.. وهذه حقيقة رحيل «باتشيكو» عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن الجميع شاهد أمور غير جيدة على المستوى التحكيمي خلال لقاء الزمالك وأسوان.

وأضاف أشرف قاسم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «الأندية لم تستفد من تقنية الفيديو حتى الآن ويكفي ماحدث في لقاء بيراميدز وسموحة، والخطأ الذي حرم الفريق السكندري من هدف صحيح».

وتابع: «عدم مشاهدة حكم المباراة لضربات الجزاء غير المحتسبة للزمالك أمام أسوان بتقنية الفيديو أمر غير مفهوم».

وعن إيقاف الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك وأسوان، قال: «ماذا استفدت من ذلك، في النهاية قرارات الطاقم التحكيمي تسببت في خسارة فريقي لنقطتين».

وأكد قائلا: «جالطة سراي التركي لم يتقدم بعرض جديد للزمالك، ومجلس الإدارة هو صاحب القرار الأول والأخير، بشأن رحيل اللاعب من عدمه».

وأردف: «الإسماعيلي طلب التعاقد مع عدد من اللاعبين، ولكن الاتجاه السائد حاليا داخل الزمالك هو عدم التفريط في أي لاعب، خاصة وأن باتشيكو أكد حاجته لجميع اللاعبين».

وعن العرض الصيني لباتشيكو: «ليس من المنطقي رحيل المدرب البرتغالي عن الزمالك في هذا التوقيت، لا سيما أنه يعيش مرحلة استقرار مع الزمالك».

وكشف: «الزمالك يعاني من أزمة مادية، وما يوجد في النادي من ماديات سوف نوفره للاعبين المتواجدين حاليا، ولذلك سيكون هناك صعوبة في ابرام صفقات جديدة في يناير».

وأتم قائلا:«الزمالك قدم إلتماسا للاتحاد الإفريقي للكرة، بشأن مصطفى محمد لتخفيف عقوبته».