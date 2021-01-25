شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: تهنئة السيسي لفراعنة اليد لها مفعول السحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إنه سعيد بالمستوى المميز الذي قدمه الفراعنة أمام سلوفينيا بالمواجهة التي جمعت بينهما مساء الأحد.

وأضاف هشام نصر خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»:«منتخب مصر استطاع العودة في النتيجة أمام سلوفينيا ووضع نفسه ضمن الثمانية الكبار في بطولة العالم».

واردف: «كنت أتمنى فوز مصر على سلوفينيا رغم أن ذلك لا يفرق في الترتيب النهائي للمجموعة، ومنتخب مصر واجه الدنمارك في بطولة العالم السابقة، وقدمنا مباراة جيدة جدا وخسرنا بصعوبة».

وتابع: «الدنمارك فريق مميز ويملك أفضل لاعب وأفضل حارس، لكن إذا كنا في حالتنا ذلك اليوم، سوف نحقق الفوز، وأتمنى أن يخوض منتخب مصر لقاء الدنمارك دون أي ضغوطات».

وعن تكرار قطع تيشيرتات منتخب مصر أمام سلوفينيا، قال: «اعتقد في مشكلة في التيشيرت ومن المفترض أن يتحمل أكتر من هذا».

وأتم: «سعيد جدا بتهنئة الرئيس السيسي لمنتخب اليد، وسيكون لها مفعول السحر على اللاعبين».