شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم عن الفوز على سلوفينيا: المدرب نجح في معالجة الأخطاء سريعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد إبراهيم، لاعب طلائع الجيش لكرة اليد، إن منتخبنا الوطني بدأ مباراة سلوفينيا بتشكيلة خاطئة.

وأضاف محمد إبراهيم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،:«بداية الفراعنة لم تكن موفقة، المدرب الإسباني دفع بتشكيلة خاطئة وهو ما منح الثقة للاعبي سلوفينيا وحارس مرماهم».

وأكمل: «المدرب الإسباني استطاع معالجة الأخطاء التي وقع بها في الشوط الأول، ولهذا فقد ظهرنا بشكل مغاير للغاية في الشوط الثاني».