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محمد إبراهيم عن الفوز على سلوفينيا: المدرب نجح في معالجة الأخطاء سريعًا

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد إبراهيم، لاعب طلائع الجيش لكرة اليد، إن منتخبنا الوطني بدأ مباراة سلوفينيا بتشكيلة خاطئة.

وأضاف محمد إبراهيم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،:«بداية الفراعنة لم تكن موفقة، المدرب الإسباني دفع بتشكيلة خاطئة وهو ما منح الثقة للاعبي سلوفينيا وحارس مرماهم».

وأكمل: «المدرب الإسباني استطاع معالجة الأخطاء التي وقع بها في الشوط الأول، ولهذا فقد ظهرنا بشكل مغاير للغاية في الشوط الثاني».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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