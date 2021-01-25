شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب جميع منتخبات كأس العالم لكرة اليد ومجموعة مصر .. وصعود 4 فرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لعب منتخب مصر ضد سلوفينيا اليوم وتعادل الفريقان ولتصعد مصر إلى دور الثمانية برصيد 6 نقاط فى كأس العالم لكرة اليد، وكما لعب اليوم منتخب السويد وتصدر المجموعة الرابعة حل منتخب مصر فى المركز الثاني فى المجموعة ويصعدا معا فى مونديال كرة اليد 2021.

وفاز فريق فرنسا على البرتغال ليتصدر المجموعة الثالثة كما فاز فريق النرويج على أيسلندا ليحل فى المركز الثاني فى المجموعة ويصعدا معًا إلى دور الثمانية فى دوري كأس العالم لكرة اليد 2021 ونعرض فيما يلي جدول ترتيب مجموعات مونديال كرة اليد 2021 والذى تستضيفه مصر والتى انتهت اليوم بتأكد صعود 4 فرق وهي مصر والسويد وفرنسا والنرويج.

جدول ترتيب المجموعة الأولي فى كأس العالم لكرة اليد اليوم

جداول ترتيب المجموعات فى كأس العالم لكرة اليد اليوم

جدول ترتيب المجموعة الثانية فى كأس العالم لكرة اليد اليوم

جداول ترتيب المجموعات فى كأس العالم لكرة اليد اليوم

جدول ترتيب المجموعة الثالثة فى كأس العالم لكرة اليد اليوم

جداول ترتيب المجموعات فى كأس العالم لكرة اليد اليوم

ترتيب المجموعة الرابعة فى كأس العالم لكرة اليد اليوم

جداول ترتيب المجموعات فى كأس العالم لكرة اليد اليوم