شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يكشف عن مستقبل إيهاب جلال مع المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حمد إبراهيم، المدرب العام بالجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة، إنه يقدم التهنئة لمنتخب مصر لكرة اليد على تأهله لدور الثمانية ببطولة كأس العالم، بعد التعادل مع سلوفينيا.

وأضاف حمد إبراهيم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،:«الفوز بالمباريات الأخيرة للفريق الفيومي، أعطى اللاعبين أفضلية وطمأنينة ونتمنى الاستمرار على هذا المنوال».

وتابع: «مواجهة الزمالك صعبة للغاية، فمنافسنا من أفضل فرق المسابقة وسنعمل على تحقيق نتيجة طيبة بهذا اللقاء».

وعن مستقبل إيهاب جلال، قال: «نحن ملتزمون بعقدنا مع مصر المقاصة».