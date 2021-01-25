شكرا لقرائتكم خبر عن طولان: لهذا السبب لم يرحل أسامة جلال عن إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، إنه سعيد بالفوز الثمين الذي حققه فريقه في مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز، فيما أوضح سبب تعثر رحيل لاعب فريقه أسامة جلال عن الفريق.

وقال حلمي طولان خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «أسامة جلال كان يرغب في الرحيل، وحاولنا مساعدته في ذلك، ولكن الجانب المالي كان سببًا مباشرًا في عدم رحيله».

كما تحدث عن مواجهة الأهلي وبيراميدز، قائلا: «فريقان مميزان جدا وأتوقع مواجهة قوية بينهما، الأهلي يمتلك أكثر من لاعب مميز، أما بيراميدز فلديه بعض المشاكل حسبما علمت والأمور ليست مستقرة بشكل كافي رغم إنه فريق يمتاز بتوافر الماديات، ونتائج بيراميدز ليست على قدر الصرف ونفقات الإدارة على اللاعبين، ولا ترتقي باسم وامكانيات نجومه».