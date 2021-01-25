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«طولان»: أتوقع مواجهة قوية لبيراميدز مع الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوقع حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، مواجهة قوية بين الأهلي وبيراميدز بالدوري.

وقال «طولان» لبرنامج «الماتش»، مع هاني حتحوت، عبر شاشة «صدى البلد»: «الأهلي وبيراميدز فريقان مميزان جدًا وأتوقع مواجهة قوية بينهما».

واردف: «الأهلي يمتلك أكثر من لاعب مميز، اما بيراميدز فلديه بعض المشاكل حسبما علمت والأمور ليست مستقرة بشكل كاف، رغم أنه فريق يمتاز بتوافر الماديات».

وأتم: «نتائج بيراميدز مش بقدر الصرف ونفقات الإدارة على اللاعبين، ولا ترتقي باسم وإمكانيات نجومه».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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