شكرا لقرائتكم خبر عن «طولان»: أتوقع مواجهة قوية لبيراميدز مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوقع حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، مواجهة قوية بين الأهلي وبيراميدز بالدوري.
وقال «طولان» لبرنامج «الماتش»، مع هاني حتحوت، عبر شاشة «صدى البلد»: «الأهلي وبيراميدز فريقان مميزان جدًا وأتوقع مواجهة قوية بينهما».
واردف: «الأهلي يمتلك أكثر من لاعب مميز، اما بيراميدز فلديه بعض المشاكل حسبما علمت والأمور ليست مستقرة بشكل كاف، رغم أنه فريق يمتاز بتوافر الماديات».
وأتم: «نتائج بيراميدز مش بقدر الصرف ونفقات الإدارة على اللاعبين، ولا ترتقي باسم وإمكانيات نجومه».
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