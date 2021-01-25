شكرا لقرائتكم خبر عن «طولان»: الفوز على البنك الأهلي خطوة جيدة.. وغير راض عن الفار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي، سعادته عقب تحقيق الفوز على البنك الاهلي بالدوري.

وقال «طولان» لبرنامج «الماتش»، مع هاني حتحوت، عبر شاشة «صدى البلد»: «الفوز على البنك الاهلي خطوة جيدة بترتيب الفريق بالدوري، واشكر اللاعبين على جهدهم».

واردف: «محمد مرسي لاعب جيد للغاية وصنع الهدف الثاني بشكل رائع».

وأكد: «اللاعب كان غاضبا بسبب جلوسه احتياطيا خاصة بعد تسجيله هدفين في مرمى وادي دجلة ولكن كل مباراة لها ظروفها ورجالها».

وعن توقيع عقوبة عليه قال: «عندما تحدثت عن التحكيم عاقبوني، ولكني مازلت غير راض عن تقنية الفيديو ودورها في المباريات ولابد من نقل الحقيقة لحكم الساحة بشكل أكبر من ذلك».