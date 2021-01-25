شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الايطالي بعد فوز يوفنتوس على بولونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت أمس الاحد مباراة يوفنتوس ضد بولونيا في الدوري الايطالي وحقق فيها فريق يوفنتوس الفوز بهدفين مقابل لاشئ ليحصد بها نقاط المباراة الثلاث وليصل إلى النقطة 36 من 18 مباراة محتلا بها المركز الرابع في الدوري الايطالي، بينما احتل فريق بولونيا المركز 13 حيث جمع 19 نقطة من 18 مباراة.

مازال فريق ميلان يتصدر الدوري الايطالي برصيد 43 نقطة جمهم من 19 مباراة يليه فريق انتر ميلان الذي يملك 41 نقطة من 19 مباراة ثم يأتي في المركز الثالث فريق روما الذي يملك 37 نقطة من 19 مباراة

وفيما يلي ترتيب الدوري الايطالي بعد فوز يوفنتوس على بولونيا