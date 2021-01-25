شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يطالب الراشد باعتذار.. ويوضح موقفه في بيان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدرت إدارة نادي الباطن بيانا توضيحيا حول تأجيل مواجهة الفريق الأول أمام شقيقه نادي العين ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي كانت مقررة أن تقام اليوم (الإثنين)، إلى يوم غدٍ (الثلاثاء)، إذ أكدت ردا على حديث رئيس لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي أحمد الراشد، عبر برنامج الديوانية، ما يلي:

أولاً: بادر رئيس النادي ناصر الهويدي بالاتصال على رئيس لجنة المسابقات أحمد الراشد، في تمام الساعة 7:24 مساءً للاستفسار عن وضع المباراة، وأكد الراشد أن المباراة ستقام بموعدها دون تغيير.

ثانياً: تلقى رئيس النادي اتصالا من أحمد الراشد في تمام الساعة 10:43 مساءً ولم يتم الرد في حينه وتم التواصل لاحقاً في تمام الساعة 11:6 مساءً ليخبره بتأجيل المباراة لظروف الطيران لشقيقنا نادي العين.

ثالثاً: وصل خطاب التأجيل الرسمي على إيميل النادي في تمام الساعة 12:21 صباح يوم المباراة.

لذا تأمل إدارة نادي الباطن من رئيس لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين تقديم اعتذار رسمي عن المعلومات المغلوطة التي أدلى بها عبر برنامج الديوانية بأنه أبلغ رئيس النادي بتأجيل المباراة قبل صلاة العشاء.

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