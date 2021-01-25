شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعانة بالطريفي وبيريز لتطوير التحكيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع المحاضر السعودي الدولي علي الطريفي، للانضمام للجنة الحكام الرئيسية بمهمة مستشار للجنة، للإسهام في استمرارية برامج خطط تطوير التحكيم.

وسينضم الطريفي لفريق المراجعة الدورية للحالات الخاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، من أجل تطوير مستويات الحكام مع رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو، ومدير الدائرة السويسري مانويل نافارو، وكذلك حضور بعض الدورات للحكام السعوديين، بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، حيث يشغل الطريفي منصب مدير دائرة الحكام في الاتحاد الإماراتي.

ويملك الطريفي خبرة كبيرة في عالم التحكيم الذي دخله عام 1988، قبل أن يحصل على الشارة الدولية عام 1998، كما شارك في كأس العالم 2002، والعديد من البطولات، قبل أن يعلن اعتزاله 2005، ليتجه للعمل الفني والإداري، حيث تسلم عددا من المناصب الإدارية في عدد من الاتحادات الرياضية الأهلية والقارية، منها عضو باللجنة الإستراتيجية لتطوير التحكيم بالاتحاد الآسيوي، وعضو لجنة الحكام الآسيوية، ومدير دائرة الحكام بالاتحاد الأردني، ومدير دائرة التحكيم بالاتحاد الإماراتي، وغيرها.

كما اتفق الاتحاد السعودي مع المدرب الأرجنتيني المتخصص في اللياقة البدنية أليخو بيريز، حيث سيشرف على اللياقة البدنية لجميع الحكام، من خلال وضع البرامج وتطوير مدربي اللياقة في المناطق، ومتابعة حكام دوري المحترفين والدرجة الأولى والدرجة الثانية، عن طريق ساعات رياضية متخصصة بمتابعة اللياقة البدنية وزعتها اللجنة على الحكام.

وسيقدم أليخو بيريز برامج لتطوير مدربي اللياقة، وإعداد محاضرين ومدربين مختصين في مجال التحكيم.

ويمتلك أليخو بيريز سجلا حافلا من خلال الإشراف على حكام كأس العالم منذ نسخة 2006 حتى آخر مشاركة (مونديال 2018)، إضافة إلى العديد من البطولات الدولية، كذلك عمل مدربا للياقة للحكام في عدد من الاتحادات الأهلية.