شكرا لقرائتكم خبر عن العنابي يهدد صدارة الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تختتم مساء اليوم (الإثنين) منافسات الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 4 لقاءات سيكون أقواها اللقاء الذي سيجمع متصدر الدوري الهلال بمضيفه الفيصلي عند الساعة 6:15، والمواجهة التي ستجمع الوحدة بضيفه الشباب عند الساعة 6:45، وعلى ملعبه يستضيف الباطن نظيره العين عند الساعة 3:30، كما يلتقي التعاون وضمك عند الساعة 3:40.

قوة الزعيم تصطدم بالعنابي

على استاد مدينة المجمعة الرياضية، يدخل صاحب الأرض الفيصلي لقاءه أمام ضيفه الهلال بحثاً عن فوز طال انتظاره، إذ إن آخر فوز حققه كان في الجولة الثامنة على حساب الرائد ومن ثم تلقى الفريق 4 خسائر وتعادلين ليحتل المركز الـ12 برصيد 15 نقطة جمعها من 3 انتصارات و6 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 17 وعليه 20، أما الضيف الهلال متصدر الدوري فيدخل اللقاء بنشوة الفوز الذي حققه على التعاون في الجولة الماضية بعد 4 تعادلات متتالية ليصل للنقطة 29 جمعها من 8 انتصارات و5 تعادلات وخسارة وحيدة وله من الأهداف 22 وعليه 8.

الوحدة تهدد الشباب

على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يخوض الوحدة لقاء مهما أمام ضيفه الشباب بحثاً عن النقاط الثلاث للعودة للمنافسة على مراكز المقدمة، إذ يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 20 نقطة حصدها من 6 انتصارات ومثلها خسائر وتعادلين وله من الأهداف 17 وعليه 18، أما الشباب فقدم مستويات مميزة في آخر خمسة لقاءات لم يذق خلالها طعم الخسارة ليقفز للمركز الثاني برصيد 26 نقطة جمعها من 7 انتصارات و5 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 23 هدفاً وعليه 17.

فارس الجنوب يتحدى السكري

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يحل ضمك ضيفاً على التعاون بحثاً عن مواصلة حصده للنقاط والابتعاد عن مراكز الهبوط، إذ يحتل الفريق المركز الـ15 برصيد 12 نقطة حصدها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 17 وعليه 24، أما التعاون فيطمح لحصد النقاط الثلاث للعودة للمنافسة بعد تعثره في الجولة الماضية، إذ يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 21 نقطة حصدها من 5 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 15 وعليه 9.

العين يأمل في نقاط الباطن

سعياً لحصد ثلاث نقاط ثمينة نحو النجاة من مراكز الهبوط يواجه الباطن نظيره العين، ويدخل صاحب الأرض هذا اللقاء محتلاً المركز الـ13 برصيد 13 نقطة جمعها من 3 انتصارات و4 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 19 وعليه 23، أما العين فيعاني من توالي الخسائر في الجولات الأخيرة رغم ما يقدمه الفريق من مستويات جيدة، إذ يحتل الفريق المركز الـ16 برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل وحيد و10 خسائر وله من الأهداف 16 وعليه 28.