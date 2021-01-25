شكرا لقرائتكم خبر عن فييتو يرد على الهلاليين: كيف المقصية ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لم يكن الرد القوي والكبير والعالمي من قبل المحترف الأرجنتيني لاعب فريق الهلال لوسيانو فييتو سهلاً وعادياً، بعد حملة من الانتقادات التي طالته خلال الجولات الـ13 الماضية، إذ نشرنا هنا في "الخليج 365" مادة صحفية مصنوعة من داخل المطبخ التحريري حول المستويات الفنية التي يقدمها «ابن التانغو» مع الزعيم وصيامه عن التهديف حتى اللحظة. وكان ذلك يوم (الثلاثاء) الموافق 19 يناير إذ حمل عنوانها «لوسيانو فييتو وينووو؟». وشهدت المادة تفاعلاً ومصادقة كبيرة من قبل الجماهير الهلالية التي أكدت أن اللاعب غير مقنع على الإطلاق، بالرغم من إمكاناته الفنية العالية وإحرازه للأهداف الجميلة مع ناديه السابق سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ويوم (الأربعاء) الماضي خلال مواجهة الهلال والتعاون ضمن ختام الجولة 14 من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أتى الفرج والفرح الكبير الذي ظهر على اللاعب فييتو قبل الهلاليين أجمع، إذ سجل باكورة أهدافه مع الأزرق بطريقة عالمية الشكل واللون والنكهة «مقصية» ولا أحلى، وكأنه يقول للجميع والهلاليين على وجه التحديد «أنا هُنا.. كيف المقصية؟».

من جانبها، أشادت صحيفة «ESPN» البرازيلية بهدف الأرجنتيني لوسيانو فييتو، إذ قالت: أخيراً ظهر اللاعب ونجح في تسجيل هدفٍ خرافي جميلٍ جداً، كان من 3 لمسات فقط دون أن تسقط الكرة على الأرض ثم مقصيّة على الطريقة العالمية لا يجيدها إلا اللاعبون الكبار.