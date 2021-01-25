شكرا لقرائتكم خبر عن «الصميما» تفوز بالشلفا الذهبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حققت البكرة «الصميما»، للأمير تركي بن محمد بن فهد، جائزة الشلفا الذهبية بشوط الثنايا بكار إنتاج، ضمن المهرجان المقام بميدان الشحانية بدولة قطر، واستطاعت الصميما تحقيق الفوز بتوقيت زمني بلغ 12:21:96 دقيقة.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادا للإنجازات الكبيرة التي حققتها إبل الأمير تركي بن محمد بن فهد في المحافل الإقليمية والمحلية.

يذكر أن الصميما فازت بالشوط الخامس للثنايا بكار إنتاج بعد أن قدمت شوطا مميزا للغاية تحت قيادة المضمر ماجد محمد حلفان بعد منافسة شرسة مع «سبا» ملك هجن الشحانية تحت قيادة المضمر محمد بن خالد العطية، وتمكنت «الصميما» من احتلال المركز الأول.