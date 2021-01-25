شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة المدربين بالاتحاد العربى والمصرى يكشف فرص فوز منتخب مصر لليد على الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عفت رشاد رئيس لجنة المدربين بالاتحاد العربى والمصرى لكرة اليد، إنه سعيدا لتأهل منتخب مصر لدور الثمانية ببطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع منتخب سلوفينيا، مضيفا خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، أن منتخب مصر في الشوط الأول قدم اداءً ليس جيدا ولكن مع بداية شوط المباراة الثاني تغير الوضوع وقدم منتخب مصر أداءً أفضل بكثير.

وتابع رشاد حول فرص مصر في البطولة، قائلا: منتخب مصر لكرة اليد لديه لاعبين جيدين والمباراة المقبلة مع منتخب الدنمارك معركة فاصلة لمصر في بطولة العالم والتي ستقام الأربعاء المقبل.

َوقال رشاد إن مباراة منتخبي مصر والدنمارك نهائي مبكر، مشيرا أن فوز مصر على الدنمارك وارد وليس أمرا بعيدا عن التحقيق وعلى المنتخب تحقيق الفوز.

وحول رؤيته لفرص المنتخب في هزيمة الدنمارك، قال رئيس لجنة المدربين بالاتحاد العربي والمصري لكرة اليد، إن نسب المنتخبات هي 50٪ لمصر و 50٪ للدنمارك، وفرص مصر في المباريات التي تلي مباراة الدنمارك تصل 80٪ لتحقيق البطولة.