شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد ضد النصر .. ملخص مباراة كلاسيكو الدوري السعودي بمشاركة أحمد حجازي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا الاتحاد ضد النصر إيجابيا في مباراة جمعت بينهما فى "الكلاسيكو" بهدف لكل منهما، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة "الشرائع"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان "الدوري السعودي".

الاتحاد ضد النصر

وتعادل الاتحاد فى الوقت القاتل من المباراة عبر البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 90، بعد أن افتتح التسجيل للنصر اللاعب خالد عيسى الغنام في الدقيقة 63، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

أحمد حجازى يشارك فى مباراة الاتحاد ضد النصر

وشارك في المباراة بالكامل المدافع المصري احمد حجازي الذي قدم أداءً قوياً وحافظ على شباكه أمام هجمات النصر إلا أنه لم يستطع إيقاف تصويبة الغنام التي جاء منها الهدف.

بهذه النتيجة فشل الاتحاد في معانقة وصافة الدوري السعودي بعدما توقف رصيده عند 25 نقطة في المرتبة الرابعة بجدول الترتيب بعدما حصل على نقطة التعادل، بينما ظل النصر في المركز السادس برصيد 21 بفارق الأهداف لصاحب المركز الخامس التعاون.

وشهد الشوط الأول محاولات لم ترتق للخطورة من جانب الفريقين حيث استطاع جروهي حارس اتحاد جدة التألق في تسديدة قوية للاعب رائد الغامدي في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وتم نقل المباراة من مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "ملعب الجوهرة المشعة" إلى مكة المكرمة، بسبب الإصلاحات في ملعب الجوهرة.