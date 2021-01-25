شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: ماذا نستفيد من إيقاف الحكام بعد ظلمنا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، المستوى التحكيمي فى مواجهة فريقه مع أسوان الأخيرة بالدوري، موضحا أن الفريق الأبيض أُلغي له هدف، ولم تُحتسب له ضربة جزاء، ومع ذلك الفريق لا يستفيد من إيقاف الحكام بعد ارتكابهم هذه الأخطاء.

وقال قاسم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامى سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، مساء الأحد: لم تتم الاستفادة من تقنية الفار حتى الآن، والتقنية لم تحقق العدالة التحكيمية، مباراة أسوان حدثت بها أشياء غير طبيعية، كل الأندية تعاني مع تقنية الفيديو ولم يستيفدوا منه".

وأضاف: عدم مشاهدة الحكم لضربات الجزاء غير المحتسبة للزمالك أمام أسوان أمر غير مفهوم.

وتابع المشرف على الكرة بالزمالك: "ايقاف حكم ساحة مباراة الزمالك واسوان وحكم الفيديو؟!.. ماهي الاستفادة التي سوف تعود علينا من ايقاف حكم ساحة او حكم الفيديو بعد التعادل امام اسوان!.

وكان فريق الزمالك قد تعادل سلبيا مع أسوان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليفرط الفارس الأبيض فى صدارة الدورى بفقدانه نقطتين والاكتفاء بحصد نقطة وحيدة.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات حقق الفوز فى 6 وتعادل فى 2، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفان، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الرابعة للدوري، ويعود المارد الأحمر لصدارة الدورى برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الأبيض.

فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل 2 وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9 .