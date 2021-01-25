شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: باب احتراف مصطفى محمد مفتوح ومفاوضات جالطة سراي مغلقة نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، أن باب احتراف مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، مفتوح ولم نغلقه، وننتظر العرض المناسب للنادى وقيمة اللاعب.

وقال إبراهيم عبد الله، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "فوجئنا بتداول أخبار عن تجدد عرض جالطة سراى التركى من جديد، ولكن لم يحدث بعدما أبلغ وكيل مصطفى محمد نادى جالطة سراى بعدم موافقة مصطفى محمد على الانتقال لهم، ولم يُفتح باب الحديث مرة أخرى".

وأضاف عضو نادى الزمالك: "لا يوجد جديد حتى الآن بشأن ملف احتراف مصطفى محمد وتفاجأنا اليوم بتجدد الحديث عن عرض جالطة سراى، وباب رحيل مصطفى محمد "مفتوح"، ولكن الزمالك لن يفرط في خدماته إلا بعرض يتناسب مع النادى واللاعب".

وتابع إبراهيم عبد الله: "كل من تداول هذه الأخبار يبحث عن التشويش على تركيز مصطفى محمد، بعد دخوله مع الفريق مجددا، ولم نغلق الباب أمام احتراف مصطفى محمد وننتظر العرض المناسب".

وأوضح إبراهيم عبد الله: "الجهاز الفني للزمالك يعمل بكل استقلالية وعبد الحليم على قائم بدوره على أكمل وجه، واللجنة الحالية التي تدير الزمالك تسعى للحفاظ على كل الألعاب الموجودة، والمستحقات المتأخرة في جميع الألعاب تزيد على 10 أشهر، ويحتاج لـ23 مليون جنيه لتسوية المتأخرات".

وأضاف إبراهيم عبد الله: "أخطرت فريق اليد بصرف مقدمات العقود وراتب شهرين من المتأخرات، ولاعبو الزمالك لم يتقدموا بشكوى رسمية في اتحاد كرة اليد، ولم يحدث أن قلت من يريد الرحيل يمشى لأننا نعرف قيمتهم وقدراتهم".

واختتم عضو نادى الزمالك: "سأقوم بشكوى رسمية لرئيس مجلس الدولة للقضاء ووزير العدل في أحد المستشارين الذين تولوا إدارة نادى الزمالك في الأسبوعين الماضيين ويشهّر بنا على مواقع التواصل الاجتماعى".