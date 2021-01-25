شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: حققنا هدف التواجد بين الثمانية الكبار ولقاء الدنمارك مواجهة للتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، أن منتخب مصر لكرة اليد كان على العهد ولم يخذل الشعب المصرى، بعد التأهل لربع نهائي المونديال بعد التعادل مع سلوفينيا 25 /25 في ختام مباريات الدور الرئيسى.

وقال هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "الحمد لله كنا على العهد كما عودنا الشعب المصرى، اللاعبون كانوا تحت ضغط كبير بعد التقدم الكبير لسلوفينيا، ولكن قدروا يرجعوا في المباراة، ونشكر رئيس الجمهورية لاهتمامه بمونديال اليد بصفة عامة وبمنتخب مصر بصفة خاصة".

وأضاف رئيس اتحاد كرة اليد: "حددنا هدفنا منذ البداية أن نكون أولا من بين الـ8 الكبار وقدرنا بفضل مجهود الكل الوصول للهدف الأول، ولكن نطمع في المزيد".

وأضاف هشام نصر: "مباراة الدنمارك صعبة جدا؛ لأنه الأفضل في العالم حاليا، والفوز عليه سيكون إنجازا كبيرا يشهده العالم كله، وأقول لأبنائى اللاعبين العبوا مباراة للتاريخ دون ضغوطات".

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021" والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وكانت الأفضلية معظم أوقات الشوط لمنتخب سلوفينيا بشراسة هجومية ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذى أنقذ أكثر من 7 تصديات لمنتخب بلاده.

وانتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني، وقدّم أداء مميزا ونجح فى تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 فى الدقيقة 39، ونجح الفراعنة فى تحقيق التقدم للأول مرة فى المباراة بالدقيقة 40.

ونجح الفراعنة فى تقديم مستويات قوية بنهاية المباراة والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم.