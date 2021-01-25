شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاتحاد السكندري يخضعون لمسحة كورونا استعدادا لمواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الاتحاد السكندرى والجهاز الفنى والطبى والادارى لمسحة كورونا غدا للاطمئنان عليهم قبل موقعه المحلة المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى، وطلب حسام حسن من الجهاز الطبى بضروه تجهيز اللاعبين العائدين من كورنا ودخولهم فى فورمه المباريات.

وحقق الفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قياده مديره الفنى حسام حسن الفوز على مركز شباب النصر فى المباراة الودية التى أقيمت أمس الأحد على ملعب النادى بسموحة أحرز الأهداف اكوى وكريم الديب هدفين والسيد سالم وشارك فى الوديه عبد الغنى محمد العائد من كورنا كما عاد إلى التدريبات احمد راشد وويليامز روماريو وتحول الثلاثى إلى سلبى كورنا.

من ناحية أخرى، تم تعقيم وتطهير لكافة المرافق بنادى الاتحاد السكندرى وخاصة غرف تغيير الملابس وصالة الجيم بفرع النادى بسموحة تحت إشراف اللواء أيمن عوض مدير عام فرع سموحة ويتم هذا الإجراء بشكل دورى لجميع أرجاء ومرافق نادى الاتحاد السكندرى بالمقر الرئيس بالشاطبى وبفرع سموحة بالمواد المُطهرة المُخصصة لهذا الغرض للحفاظ على صحة السادة الأعضاء

و يلتزم جميع العاملين بالنادى بارتداء الكمامات الصحية واستخدام المواد المُطهرة حفاظاً على صحتهم وصحة الأعضاء أيضاً، وبأشراف مباشر من الأستاذ جاسر شمس المدير التنفيذى الذى وجه الشكر للأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى على اهتمامه البالغ ومتابعته المستمرة للإجراءات الاحترازية التى ينتهجها نادى الاتحاد السكندرى حفظاً على صحة الأعضاء والعاملين بالنادى.