شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دويدار: كنت أعظم صفقة للزمالك في الألفية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دويدار، لاعب نادي زد الحالي والزمالك وسموحة السابق، أنه سعيد بالفترة التي قضاها في النادي الأبيض، موضحا أن خطوة انتقاله لفريق زد جاءت لقناعته بالمشروع الكروي الذي يعده النادي، خاصة أن رئيس مجلس الإدارة وعده بشارة القيادة للفريق وبمستقبل في النادي بعد الاعتزال.

وتابع دويدار، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "أعتبر نفسي أعظم صفقة أبرمها الزمالك في الألفية الجديدة حتى إتمام انتقالي للفريق الأبيض، كنت أول لاعب وقّع للفريق في جيل الفريق الذهبي الذي حصد ثنائية الدوري والكأس".

وتابع مدافع نادي زد: "فيه أسماء عظيمة مرت على الزمالك ولم تنجح في الجمع بين لقبي الدوري والكأس".

وأكمل دويدار: "الأهلي فاوضني والصفقة توقفت من الطرفين، وقتها تقاضيت مقدم تعاقد ولما تراجع الأهلي عن الصفقة رفضت رد مقدم التعاقد؛ لأن تمسكهم بي أضاع علي فرصة الاحتراف في الاتفاق السعودي، وحتى الآن الأهلي لم يحصل مني على مقدم تعاقدي".

وكشف أحمد دويدار، مدافع الإنتاج الحربى، عن كواليس انتقاله لنادى زد بعقد يمتد لأربعة مواسم، قائلا: "سعيد للغاية بالخطوة الجديدة والتوقيع لنادى زد لمدة أربعة مواسم ، فكرة أنى سأكون جزءا من هذا المشروع الاستثمارى المميز تسعدنى للغاية ".

وأكمل مدافع الزمالك السابق: "أتمنى أن أكون إضافة مميزة لنادى زد وأساهم فى نقل خبراتى للاعبين بالفريق".

ووقّع أحمد دويدار، على عقود انتقاله لنادى زد في حضور أسامة نبيه المدير الفني للفريق وشريف إسلام المدير الإداري للفريق.

ويحتل نادى زد حاليا المركز الرابع فى ترتيب المجموعة بدورى الدرجة الثانية برصيد 14 نقطة من 10 مباريات.