شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة طلب موسيماني تدعيم مركز حراسة مرمى الاهلى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن خطة لتمديد عقود باقي لاعبي الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن النادي يتلقى عروضا مميزة لبعض اللاعبين، لكنه من غير المنطقي الحديث عن عروض ورحيل والفريق مقبل على كأس العالم للأندية.

وتابع أمير توفيق، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم الأحد، أن موسيماني لم يطلب تدعيم مركز حراسة المرمى بالأهلي، مؤكدا أن علي لطفي من الحراس المميزين الذين ينتظرهم مستقبل كبير.

وأكد مدير التعاقدات بالأهلي، أن الفريق الأحمر لم يذهب لمونديال الأندية للاحتفال، ويذهب لقطر سعيا لتشريف الكرة المصرية.

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تمديد عقد كل من حمدي فتحي وأليو ديانج، لاعبي وسط الفريق الأول لكرة ‏القدم، لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقدهما مع الأهلي 5 سنوات قادمة.

وقام أمير توفيق، مدير التعاقدات، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية للثنائي خلال الساعات الماضية.

في سياق آخر، نفى النادي الأهلي التفاوض مع لاعب المنصورة الصاعد حازم هاني الذي أعلن أمس انتقاله لصفوف الفريق الأحمر.

وقال أمير توفيق إن النادي لم يتفاوض أو يضم لاعب المنصورة حازم هاني رغم إعلان اللاعب انتهاء انتقاله للفريق الأهلي.