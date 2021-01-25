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حلمي طولان: نتائج بيراميدز "مش قد الصرف".. وأتوقع مواجهة قوية مع الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - يتوقع حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، مواجهة قوية بين الأهلي وبيراميدز بالدوري، قائلا: "الأهلي وبيراميدز فريقان مميزان جدا وأتوقع مواجهة قوية بينهما".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: الأهلي يمتلك أكثر من لاعب مميز، أما بيراميدز فلديه بعض المشاكل حسبما علمت، والأمور ليست مستقرة بشكل كاف رغم أنه فريق يمتاز بتوافر الماديات.

وتابع: نتائج بيراميدز "مش قدر الصرف" ونفقات الإدارة على اللاعبين، ولا ترتقي باسم وإمكانيات نجومه.

وأبدى المدير الفني لفريق إنبي، سعادته عقب تحقيق الفوز على البنك الأهلي بالدوري، قائلا: الفوز على البنك الاهلي خطوة جيدة بترتيب الفريق بالدوري، وأشكر اللاعبين على جهدهم.

وأضاف: محمد مرسي لاعب جيد للغاية وصنع الهدف الثاني بشكل رائع.

وتابع: اللاعب كان غاضبا بسبب جلوسه احتياطيا، خاصة بعد تسجيله هدفين في مرمى وادي دجلة ولكن كل مباراة لها ظروفها ورجالها.

وعن توقيع عقوبة عليه قال: عندما تحدثت عن التحكيم عاقبوني، ولكني ما زلت غير راض عن تقنية الفيديو ودورها في المباريات، ولا بد من نقل الحقيقة لحكم الساحة بشكل أكبر من ذلك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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