شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: الأهلي سيبدأ تسويق لاعبيه.. ومد عقد ديانج يرفع قيمته حال الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أن المالي أليو ديانج من الصفقات القوية التي أبرمها الأهلي خلال الفترة الماضية، وتمديد عقده سيساعد على زيادة قيمته السوقية حال تلقيه عروضا للاحتراف، وأليو ديانج قيمة كبيرة للفريق من الناحية الفنية والمادية، وبدأ بشكل جيد في مالي.

قال في تصريحات لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلي: "نضع خطة متوازنة لتجديد عقود لاعبي الأهلي على مراحل وفقا لخطة الإدارة ولجنة التخطيط والجهاز الفني، ونعرف من سيجدد ومن سيكون متواجد ومن لن يكون في الفريق، رافضا الإفصاح عن الخطوة المقبلة بشأن اللاعبين المزمع تجديد عقودهم بصفوف الفريق الأحمر بعد حمدي وديانج.

وتابع أن تمديد عقد ديانج لخمس سنوات ستفرق حال تلقيه عرضا للاحتراف؛ لأن قيمة عقد اللاعب مع ناديه تكون فارقة في الناحية المادية، مشيرا إلى أن ناديه يحضر للصفقات الصيفية من الآن، ويضع عينيه على بعض اللاعبين.

وشدد على أنه فى آخر 3 سنوات الأهلي لم يبع لاعبين، بل الأغلب كان يشتري لاعبين جددا لبناء فريق قوى، وقريبا ستظهر فكرة التسويق بشكل جيد، ولكن فكرة التسويق فى وقتها.