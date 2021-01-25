شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوي: منتخب مصر لليد يقاتل في غياب الجماهير لإسعاد المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر كريم هنداوي، حارس منتخب اليد، عن سعادته بتعادل الفراعنة وسلوفينيا في مباراة مثيرة بنتيجة 25-25 في ختام الدور الرئيسي من بطولة العالم في نسختها رقم 27، ليضمن الفراعنة الصعود إلى ربع النهائي.

وقال كريم هنداوي في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون على فضائية أون تايم سبورت: "مباراة سلوفينيا كانت صعبة، وتعلمنا من أخطاء مباراة السويد، ونقاتل في غياب الجماهير من أجل تحقيق حلم المصريين".

وأشاد هنداوي بحارس مرمى سلوفينيا، موضحا أنه نجح في خطف الأفضلية لمنتخب بلاده في فترات كبيرة من المباراة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة مؤقتا في انتظار نتيجة مواجهة السويد والاتحاد الروسي؛ لتحديد المتأهل الثاني ومركز الفريقين في المجموعة.

بدأ منتخب سلوفينيا المباراة بأفضلية كبيرة عن الفراعنة ورفع فارق الأهداف إلى 5، لكن منتخب مصر استفاق في الدقائق الأخيرة، ولكن لم يشفع ذلك لتقليل الفارق الذي أنهته سلوفينيا بنتيجة 12-8.

وفي الشوط الثاني بدأ المنتخب المصري بصحوة كبيرة وأدرك التعادل في الدقيقة الثامنة بنتيجة 15-15، وتقدم لأول مرة في الدقيقة العاشرة بنتيجة 17-16، واستمر الشوط متكافئا حتى آخر عشر دقائق من الشوط الثاني قبل أن تتعادل سلوفينيا في آخر 5 ثواني.

وينتظر منتخب مصر تحديد منافسه في ربع النهائي بالمباراة المقرر لها مساء الأربعاء على صالة استاد القاهرة، فإذا كان الفراعنة في المركز الثاني سيكون منافسه منتخب الدنمارك حامل لقب البطولة، بينما إذا أنهى متصدرا ينتظر المتأهل من كرواتيا أو قطر أو الأرجنتين، ولن يحسم الفراعنة الصدارة إلا بفوز الاتحاد الروسي.

ونال يحيى عمر لاعب منتخب مصر جائزة لاعب المباراة بعد تألقه خلال المواجهة، بتسجيل 6 أهداف.

وكان منتخب مصر قد تأهل من الدور التمهيدي، وفي رصيده نقطتان من الفوز على مقدونيا الشمالية والخسارة أمام السويد، بينما في الدور الرئيسي حقق الفراعنة 5 نقاط بالفوز على الاتحاد الروسي وبيلاروسيا وأخيرا التعادل ضد سلوفينيا.