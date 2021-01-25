شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: فترة إعداد منتخب اليد كانت "ضعيفة" ونستطيع الفوز على الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، سعادته بعبور منتخب مصر لكرة اليد إلى دور الثمانية، بعد التعادل أمام سلوفينيا 25 - 25 في المباراة التى جمعتهما بختام مواجهات المجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021" والتى تستضيفها أرض المحروسة، وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى.

وقال نصر، فى تصريحات تليفزيونية: استطعنا العودة أمام سلوفينيا وصعدنا لدور الـ8 وفترة الإعداد كانت ضعيفة للغاية.

وعن مواجهة الدنمارك قال: فريق مميز ويملك أفضل لاعب وأفضل حارس، ولكن إذا كنا في حالتنا ذلك اليوم سوف نحقق الفوز واجهنا الدنمارك على أرضها ووسط جمهور خلال البطولة الماضية، وخسرنا بصعوبة وبشق الأنفس، وأتمنى أن يخوض منتخب مصر لقاء الدنمارك بدون أي ضغوطات.

صعد منتخب مصر لكرة اليد إلى ربع نهائى المونديال بعد التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهات المجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021" والتى تستضيفها أرض المحروسة، وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، والتأهل لربع نهائي المونديال.

وكانت الأفضلية معظم أوقات الشوط الأول لمنتخب سلوفينيا الذى ظهر بشراسة هجومية ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذى أنقذ أكثر من 7 تصديات.

وانتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني، وقدم أداء مميزا، ونجح فى تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 فى الدقيقة 39، ونجح الفراعنة فى تحقيق التقدم للأول مرة بالمباراة في الدقيقة 40.

ونجح الفراعنة في تقديم مستويات قوية بنهاية المباراة، والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم.