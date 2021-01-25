شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان يطلب من الجبلاية تجمعا لمنتخب 2006 أول فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مؤمن سليمان، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 ، على إقامة تجمع للاعبى منطقة القاهرة الكبري (القاهرة والجيزة والقليوبية) لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، استعداداً للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2023 المقرر إقامتها فى بيرو.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم قررت فى اجتماعها تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك فى كأس العالم 2023 بإندونيسيا من: محمود حابر مديرا فنيا وكرم مرسى مدربا عاما وحمدى حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى.

كما قررت اللجنة تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2006 المقرر مشاركته فى كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها فى بيرو عام 2023 من: مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى. على أن يبدأ عمل الأجهزة الفنية فورا اعتبارا من أول يناير المقبل ويتم استكمال الأجهزة الإدارية والطبية والمعاونة لكلا الفريقين بعد فترة اختيار اللاعبين.