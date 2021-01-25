شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاوض مالية كفر الزيات لضم مدافعه أحمد العش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادي الأهلي خط مفاوضات مع نادي مالية كفر الزيات؛ من أجل شراء مدافعه أحمد العش، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، باعتباره من اللاعبين المميزين في خط الدفاع، ويتوقع أن يقدم الإضافة الفنية اللازمة لدفاع الأهلي.

وحرص إبراهيم عبد الصمد، نجم الأهلي السابق، على متابعة أحمد العش في مباريات فريقه، وتقديم تقرير فني عن اللاعب للجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، من أجل رفعه إلى إدارة التعاقدات للتفاوض على شراء اللاعب.

ومن المتوقع أن تشهد الصفقة تطورات خلال اليومين القادمين، خاصة أن الأهلي ينوي فتح خط مفاوضات مع مالية كفر الزيات للاتفاق على طريقة شراء اللاعب.

ويبلغ العش 22 عاما، حيث إنه من مواليد 1998، وحال قيده سيتم قيده مع اللاعبين فوق السن؛ لأنه تخطى الـ21 عاما.