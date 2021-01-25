شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة عروض احتراف مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حدا للشائعات التي تدور حول تلقي نجم وهداف الفريق مصطفى محمد عروضا جديدة للاحتراف الخارجي، قائلا: "لم يصل أي عرض لضم مصطفى محمد في الوقت الحالي".

وتابع قاسم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم الأحد: "لم يصل لنا عرض من جالاطة سراي لضم مصطفى محمد، وفي كل الأحوال الأمر في يد مجلس الإدارة".

وأتبع المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن النادي يعاني من أزمة مادية، مؤكدا: "ما يوجد في النادي من ماديات سوف نوفره للاعبين المتواجدين حاليا، ولذلك ستكون هناك صعوبة في إبرام صفقات جديدة في يناير".

وعن التدعيمات الجديدة للفريق الأبيض، والراحلين في المستقبل القريب قال البرنس: "لماذا نبحث عن تدعيمات، نملك في كل مركز أكثر من لاعب مميز، باتشيكو متمسك باللاعبين، وأعتقد أنه من الصعب التفريط في أي لاعب خلال الفترة الحالية".

وأكد قاسم أن الزمالك قدم التماسا للكاف لتخفيف العقوبة الموقعة على مهاجم الفريق مصطفى محمد بإيقافه 4 مباريات على خلفية مشادته مع حسين الشحات في نهائي القرن.

كما انتقد والمشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المستوى التحكيمي بمواجهة أسوان الأخيرة بالدوري، موضحا أن الفريق الأبيض أُلغي له هدف، ولم تُحتسب له ضربة جزاء، ومع ذلك الفريق لا يستفيد من إيقاف الحكام بعد ارتكابهم هذه الأخطاء.