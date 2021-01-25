شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك سيبرم 3 صفقات جديدة حال بيع مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى خالد الغندور، إنه فى حال استقرار إدارة نادى الزمالك على بيع مصطفى محمد مهاجم الفريق، فأنه سيتم التعاقد مع 3 صفقات جديدة، مهاجم ومدافع، مشيرا إلى أنه لا يعلم المركز الثالث الذى يرغب باتشيكو فى تدعيمه.

أكد خالد الغندور فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك أن جالطة سراى التركى طالب ضم مصطفى محمد من إدارة نادى الزمالك مشيرا إلى أن حسم ملف احتراف اللاعب سيتم خلال أسبوع.

تابع الإعلامى خالد الغندور: "اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تعمل على إبرام 3 صفقات جديدة، وهم مدافع ورأس حربة ولا أعلم مركز الصفقة الثالثة، وخلال 8 أيام سيتم حسم الأمر".

من ناحية أخرى أكد آدم وطنى، وكيل أعمال مصطفى تمسك اللاعب بالرحيل عن القلعة البيضاء وخوض تجربة الاحتراف الخارجى، خاصة بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإيقافه 4 مباريات بعد الأحداث التى أعقبت نهائى دورى الأبطال أمام الأهلى يوم 27 نوفمبر الماضى، مع الأنباء القوية التى ترددت حول إمكانية إلغاء الأولمبياد.

وقال وكيل مصطفى محمد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللاعب يرغب فى خوض تجربة الاحتراف فى الوقت الحالى، خاصة بعد الإيقاف الأفريقى وإمكانية إلغاء الأولمبياد، الأمر الذى سيؤدى لتقليل فرص احترافه فى المستقبل نظرًا لعدم تلقيه عرضًا مغريًا من خلال مشاركاته المحلية فقط.

وأضاف آدم وطنى أن المبالغ المالية المعروضة على الزمالك حاليًا نظير رحيل مصطفى محمد لن تتكرر، فى ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة الأفريقية، وعدم الظهور فى الأولمبياد قائلاً: "أعتقد الآن هو الوقت المناسب للزمالك لبيع مصطفى محمد".

وقدمت إدارة نادى الزمالك التماسا للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتخفيض عقوبة إيقاف مصطفى محمد، واستند الزمالك فى التماسه إلى أن الفريق اضطر لعدم أداء مباراتيه مع فريق جازيللى التشادى فى دور الـ32 من المسابقة بعد انسحاب المنافس فى اللحظة الأخيرة.