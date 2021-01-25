شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة: الأهلي فاوضنا لضم حازم هاني منذ شهرين والاتصالات توقفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد صلاح، المشرف على الكرة بنادي المنصورة، أن مسئولي النادي الأهلي لا يتفاوضون حاليا لشراء حازم هاني، مدافع الفريق، الذي يلعب في دوري القسم الثانى ومنتخب مصر للشباب.

وقال صلاح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الأهلي تفاوض على شراء حازم هاني منذ شهرين، ولكن المفاوضات توقفت منذ ذلك ولم تتجدد، وما أثير عن انضمام هاني للأهلي غير صحيح، واللاعب لا يزال على ذمتنا.

وأضاف أن حازم هاني تلقى عددا من العروض في الفترة الأخيرة، في ظل اهتمام أكثر من نادي بالتعاقد معه، ومنها عروض خارجية ترغب في الحصول على خدمات لاعب المنصورة.

ونفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، التفاوض مع لاعب المنصورة الصاعد حازم هاني الذي أعلن أمس انتقاله لصفوف الفريق الأحمر.

وقال أمير توفيق، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، الأحد، إن النادي لم يتفاوض أو يضم لاعب المنصورة حازم هاني رغم اعلان اللاعب بانتهاء انتقاله للفريق الأهلي.

وتابع توفيق: "ربما يكون حازم هاني لاعب المنصورة الشاب قد تفاوض معه مسئول بقطاع الناشئين بالنادي، لكن بالنسبة للفريق الأول لم يحدث أي تفاوض.. والأهلي لا يسمح بإعارة لاعبيه بدون مقابل مادي.

وكشف حازم هاني، مدافع المنصورة ومنتخب الشباب، السبت، أنه سعيد بخطوة الانتقال إلى الأهلي، موضحا أن يتمنى تحقيق أحلامه الكروية بتمثيل الفريق الأحمر.

وقال هاني، في تصريحات تليفزيونية: "مثلي الأعلى راموس مدافع ريال مدريد، وأتمنى أن أتخطى ما وصل إليه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي".