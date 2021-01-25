شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينفى التعاقد أو التفاوض مع حازم هاني مدافع المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، التفاوض مع لاعب المنصورة الصاعد حازم هاني الذي أعلن أمس انتقاله لصفوف الفريق الأحمر.

وقال أمير توفيق، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم الأحد، إن النادي لم يتفاوض أو يضم لاعب المنصورة حازم هاني رغم اعلان اللاعب بانتهاء انتقاله للفريق الأهلي.

وتابع توفيق: "ربما يكون حازم هاني لاعب المنصورة الشاب قد تفاوض معه مسئول بقطاع الناشئين بالنادي، لكن بالنسبة للفريق الأول لم يحدث أي تفاوض.. والأهلي لا يسمح بإعارة لاعبيه بدون مقابل مادي.

وكشف حازم هاني، مدافع المنصورة ومنتخب الشباب، أمس، أنه سعيد بخطوة الانتقال إلى الأهلي، موضحا أن يتمنى تحقيق أحلامه الكروية بتمثيل الفريق الأحمر.

وقال هاني، في تصريحات تليفزيونية: "مثلي الأعلى راموس مدافع ريال مدريد، وأتمنى أن أتخطى ما وصل إليه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي".

وأضاف اللاعب أنه لم يشجع الأهلي أو الزمالك منذ الصغر، ولم يكن له انتماء كروي محدد، لكنه بات مشجعا للفريق الأحمر منذ لحظة انضمامه للفريق.

ويلعب المدافع الشاب في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية، وتم عرضه على مسئولي القلعة الحمراء، ولاقى اللاعب استحسان اللجنة الفنية بالأهلي والتي عرضته على لجنة التخطيط والجهاز الفني، والذي رحب بضم اللاعب.

وعن تفاصيل انضمامه إلى الأهلي قال: أكثر من مسؤول في القلعة الحمراء يتابعني منذ فترة طويلة قبل إتمام الصفقة..انضمامي للأهلي خطوة كبيرة في مشواري، وأتمنى أن أكون عضوا في الفريق الأول في أقرب فرصة ممكنة".