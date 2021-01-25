شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخطط لعقد 9 صفقات قبل غلق باب القيد لتدعيم صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء عبد العال، المدير الفني لفريق لأسوان، عن نية النادي لضم 8 أو 9 صفقات خلال الميركاتو الجاري، وذلك لتدعيم صفوف أبناء الجنوب استعدادا للمباريات المقبلة، مؤكدا فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: نسعى لضم صفقات جديدة، وننافس الزمن قبل غلق باب القيد، خاصة أن أسوان بحاجة لضم عدة لاعبين، وكل الخطوط تحتاج لدعم باستثناء حراسة المرمى لا توجد فيه أزمة، ونسعى لضم 8 أو 9 صفقات قبل نهاية القيد.

وأضاف عبد العال متحدثاً عن اللقطات التى شهدت جدلا تحكيميا في تعادل أسوان والزمالك سلبياً: هناك جدل في كرة إمام عاشور، وأرى أن لاعب الزمالك هو الذى اندفع أمام عب أسوان، وأيضاً كان هناك كرة لأسوان والحالتين كانت قريبتين من بعض، أما كرة هيثم الفيل فلا توجد لمسة يد إطلاقاً، الفار عادل، وحقق نسبة كبيرة من العدالة على الأقل 90%، خاصة للفرق الصغيرة، قرار الحكم كان من قبل لا رجعة فيه، أما الآن أصبح هناك فار ويمكن التأكد من صحة القرار.

وأغلق الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال، صفحة التعادل مع الزمالك، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك من أجل بدء الاستعداد لمباراة وادي دجلة بالجولة العاشرة، والتى يستضيفها استاد السلام يوم الجمعة المقبلة بالدوري، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى مواصلة العروض القوية، بعد انتزاع نقطة ثمينة من الفريق الأبيض.

ويدرس علاء عبد العال خلال الفترة الحالية، ملف التدعيمات قبل نهاية الميركاتو، وذلك بعد قيد الثنائى أحمد الألفي وأحمد صبحي قبل مباراة الزمالك، والاستغناء عن عبد الله السنجهاوي وأحمد فتحي، اللذين انضما إلى فريق فاركو بالدرجة الثانية.

وما زال مسئولو أسوان يترقبون وضع الرتوش الأخيرة على استاد أسوان؛ لاستضافة مباريات الدوري العام، وذلك بعد التجهيزات الأخيرة التى شهدها ملعب أبناء الجنوب، من أجل نقل مباريات تماسيح النيل في أقرب فرصة إلى أسوان.

ويحتل أسوان المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، من 8 مباريات، فاز فى 2 وتعادل في مثلهما وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.