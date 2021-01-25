شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تكتسح الاتحاد الروسى 34/ 20 وتتصدر المجموعة ومصر وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب السويد فوزا حاسما، على منتخب الاتحاد الروسي في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021، بنتيجة 34 - 20.

فوز السويد ضمن لها مقعدا في الدور ربع النهائي، بعد تصدر المجموعة، ليواجه ثاني المجموعة الثانية، والذي يتحدد في مباريات، الإثنين.

سيطر المنتخب السويدي على مجريات المباراة منذ بدايتها، وسط استسلام تام من جانب منتخب الاتحاد الروسي، لينهي الشوط الأول، متقدما بنتيجة 17 - 8.

وواصل المنتخب الشهير بـأبناء بينجان، سيطرته في الشوط الثاني، ليحسم اللقاء بفارق 14 هدفا، ومعها بطاقة التأهل للدور ربع النهائي ببطولة مصر 2021.

وحصد جائزة لقب المباراة أندرياس باليكا حارس مرمى منتخب السويد، بعد مساهمته في فوز فريقه وتأهله للعب ضمن الـ8 الكبار.

وتأهل منتخب السويد في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، رفقة المنتخب المصري الذي تأهل في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.