شكرا لقرائتكم خبر عن هنداوى: أشكر باروندو على ضمى للمنتخب.. ومدرب سلوفينيا: الأخطاء كلفتنا النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب كريم هنداوى، حارس مرمى المنتخب، عن سعادته الشديدة بتأهل المنتخب الوطنى إلى ربع نهائى بطولة العالم لكرة اليد، بعد التعادل مع سلوفينيا قائلا: "فخور جدا بما حققناه وما أداه اللاعبون اليوم، بشكل شخصى مريت بلحظات صعبة جدا من أجل تحقيق حلمى والتواجد فى تلك اللحظة".

وقال نجم المنتخب الوطني: "كانت لدى ثقة كبيرة فى اللاعبين وباروندو، أشكر المدير الفنى على ثقته فى ضمى رغم عدم لعبى لناد فى الفترة الأخيرة".

وأتم تصريحاته "أشكر جميع اللاعبين ليس فقط من لعب أو من يتواجد فى القائمة لكن الـ25 المتواجدين منذ البداية للجميع دور فى تحقيق ذلك الإنجاز".

أما ليوبومير فرانجيس، المدير الفنى لمنتخب سلوفينيا، قال: "لعبنا بشكل جيد جدا فى المباراة لكن بعض الأخطاء فى الشوط الثانى كلفتنا النتيجة فى النهاية".

وتابع: "واجهنا مشكلة تعرض عدد من اللاعبين لمشاكل فى المعدة، وصلوا إلى 8 تقريبا لكن 2 منهم لم يتمكنا من الحضور للمباراة، كل ذلك له تأثير بالتأكيد".

واختتم تصريحاته: "راض تمام عن أداء اليوم وروح اللاعبين للعب حتى الثانية الأخيرة من أجل التعادل رغم انتهاء حظوظ الفريق، أما بشكل عام فأعتقد أنه كان يمكننا تحقيق ما هو أفضل من ذلك".

بينما قال يورى دولينيتش، لاعب برشلونة ومنتخب سلوفينيا: "فخور وراض تمام بروح اللاعبين، كنا قريبين أغلب فترات المباراة لكن ارتكبنا بعض الأخطاء".

وأتم تصريحاته "راض عن الأداء لكن بالنسبة للنتيجة بالطبع غير راض تماما وأشعر باليأس لعدم التمكن من التأهل".

تعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " والتى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وكانت الأفضلية معظم أوقات الشوط لمنتخب سلوفينيا بشراسة هجومية ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذى أنقذ أكثر من 7 تصديات لمنتخب بلاده.

وانتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني وقدم أداء مميزا ونجح فى تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 فى الدقيقة 39، ونجح الفراعنة فى تحقيق التقدم للأول مرة فى المباراة بالدقيقة 40.

ونجح الفراعنة فى تقديم مستويات قوية بنهاية المباراة والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم.